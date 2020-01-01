مصري جديد مشرح لتدريب بيراميدز





ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة بيراميدز فى التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم القادم.





وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة نية النادي السماوي في التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة.





وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".



