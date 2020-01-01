مصري جديد مشرح لتدريب بيراميدز

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة بيراميدز فى التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم القادم.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة نية النادي السماوي في التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة. 

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي، أشار: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".

أخبار تهمك

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من نصف ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعة الا ربع

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

07:53 ص

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً