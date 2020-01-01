5 معلومات لا تعرفها عن خطيب شام ابنة النجمة أصالة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى من حفل خطوبة شام ابنة النجمة أصالة نصري، على الطبيب المصري معتز نصير.



وأعلنت أصالة خطوبة ابنتها شام الذهبي، رسميًا حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو من خطوبة أبنتها شام.

و تداول الفيديو رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع.





وفيما يلي 5 معلومات لا تعرفها عن خطيب شام الطبيب معتز نصير.





1- معتز نصير يعمل طبيبا للجراحات التجميلية.





2 - درس الطب فى جامعة عين شمس ويمتلك أكثر من عيادة تجميل.





3 - مثل مصر في المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية الذي عقد خارج الدولة.





4 - وجهت شام ابنة أصالة له رسالة في تدوينة لها عبر تويتر، قالت فيها: "أنا فخورة جدا بك.. وممتنة جدا لك".



