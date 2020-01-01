بوتين يهنئ "شيرلوك هولمز" الشاشة الروسية بعيد ميلاده





هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الممثل والمخرج السينمائي الروسي المعروف فاسيلي ليفانوف، بعيد ميلاده الخامس والثمانين.





وجاء في برقية التهنئة، التي نشرت على موقع الكرملين: "تقبلوا تهاني القلبية في عيد ميلادكم الخامس والثمانين".





ووصف الرئيس بوتين، الممثل ليفانوف، بالرجل الموهوب والمشرق، وبأنه "النجم الرائد" في السينما الروسية.





وشدد على أن إنجازاته الإبداعية نالت أعلى تقدير مهني، والأهم من ذلك الحب الصادق والمخلص من جانب المشاهدين من مختلف الأجيال.





كما تمنى الرئيس بوتين، لفاسيلي ليفانوف، الصحة والنجاح والتوفيق.





ليفانوف ممثل ومخرج سينمائي روسي معروف، شارك في كتابة السيناريو، لعدة أعمال سينمائية، وكذلك في دوبلاج أفلام كرتون شهيرة روسية وسوفيتية.



