هل تم التحقيق مع سلمان خان على خلفية انتحار سوشانت سينغ؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر

بعد وفاة ممثل بوليوود سوشانت سينغ راجبوت، واجه عدد من النجوم أوضاع قانونية صعبة بسبب مزاعم تورطهم في وفاته، فظهرت هناك تقارير متداولة مفادها أنه من بين الشخصيات البارزة التي وجهت اليها تهم هو النجم سلمان خان الذي استدعته مؤخرًا شرطة مومباي لاستجوابه، ومع ذلك، فقد دحضت شرطة مومباي هذه المزاعم الآن.

وقالت صحيفة Zee News، إن السلطات قامت بنفي شائعات عن استدعاء خان للاستجواب في ضوء رد الفعل المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي فوجحيء به الممثل منذ وفاة سوشانت قبل شهر بالضبط

أدى الغضب إلى أن يطلب نجم بهارات من المعجبين، ومتابعيها على حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، بالسكوت تماما عن التحدث بهذا الأمر، واحترام روح المتوفى.

قال سلمان في تغريدة شاركها في وقت سابق "أطلب إلى جميع معجبي الوقوف مع معجبي سوشانت، ألا يتحدثوا في الماضي، ومراعاة شعور عائلته حيث إن فقدان شخص محبوب أمر بالغ الالم للغاية ".

يُشار أن انتحار الممثل الهندي الشاب سوشانت سينج راجبوت كان قد اثار جدلاً واسعا بسبب الطريقة التي توفي بها، حيث عثر عليه مشنوقا داخل شقته في منطقة باندرا.


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