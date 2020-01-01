هبة مجدي تكشف حسابا مزيفا باسمها على "تويتر"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر

كشف الفنانة هبة مجدي، النقاب عن حساب مزيف باسمها على موقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر"

وأكدت من جانبها خلال تصريحات صحفيةـ أنها لا تملك من الأساس أي حسابات على تويتر. 
 
يذكر أن هبة مجدي فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.
 
المسلسل بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.


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