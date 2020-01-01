بعد التتويج بطلًا للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثون....تعرف على أرقام ريال مدريد هذا الموسم

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإسباني، لموسم 2020_ 2019، بتعادل بطل المسابقة ريال مدريد مع ليجانيس، بهدفين لمثلهما.





واختتم ريال مدريد، مبارياته هذا الموسم بالتعادل الإيجابي مع ليجانيس، بهدفين لمثلهم، ليرفع رصيده للنقطة 87 فى صدارة جدول ترتيب الليجا، ويهبط ليجانيس، إلى دورى الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الثامن عشر، برصيد 36 نقطة.





وعلى الجانب الآخر جاء فريق برشلونة، فى المركز الثانية، برصيد 82 نقطة، بعد التمكن من تحطيم نظيره ديبورتيفو ألافيس، وحل أتلتيكو مدريد، فى المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد تعادله مع ريال سوسيداد، بنتيجة هدف لمثله.





وبناء على نتائج مباريات الجولة الختامية، ودع كل من إسبانيول وريال مايوركا وليجانيس مسابقة الليجا، وهبطوا إلى الدرجة الثانية.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" أرقام ريال مدريد بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني:-





- ريال مدريد اقل فريق استقبالا للأهداف في الليجا بـ 23 هدفًا.





- إضاف زين الدين زيدان إلي خزانته مع الريال اللقب الحادي عشر.





- سيرجيو راموس أكثر المدافع تسجيلًا لأهداف في القرن الـ 21 بـ 10 أهداف





- حقق ريال مدريد 38% من مسابقات الدوري الإسباني تاريخًيا، حيث فاز بـ 34 من أصل 89 منافسه.





- لاعبين ريال مدريد الأكثر تسجيلًا في موسم واحد بـ 21 لاعبا مختلفا.





- ريال مدريد الفريق الوحيد الذي استطاع تحقيق لقب في أكثر من عقد.



