موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه غدا الثلاثاء نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره فريق أرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة والربع بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادى أستون فيلا ضد أرسنال على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى أستون فيلا المباراة وهو فى المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادى أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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