محمد صبحي: هذا سبب تراجع الفن حاليا

قال النجم الكبير محمد صبحي، إن الفن كان يعتمد سابقا علي أدباء وكبار كتاب ومفكرين ولكن حاليا لا نري مفكرين وأدباء علي الساحة، ولذلك تراجعنا كثيرا.

وأكد محمد صبحي، في تصريحات إعلامية، أنه لابد للفنان أن يكون لديه رقابة ذاتية لنفسه.

وفي سياق أخر تحدث عن مسرحياته التي قدمها في الفترة الأخيرة ومشروعه الرائد "المسرح للجميع"، حيث كشف النقاب عن أنه بصدد تقديم مسرحية جديدة.

وأشار إلى ان عنوان مسرحيته الجديدة "عيلة اتعملها بلوك"، لافتًا إلى أنها سترصد تأثير السوشيال ميديا علي المجتمعات.