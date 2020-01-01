بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة كل من النادى الأهلى ونادى الزمالك فى التعاقد مع نجوم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة رحيل دونجا وإيريك ترواري، عن صفوف الفريق السماوي في نهاية الموسم.

وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "دونجا لن يرحل نهائيا عن صفوف نادي بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم الاعبين في الفريق".

وتابع: "أما بالنسبة للاعب إيريك ترواري فلم يتقدم النادي الأهلي بعرض لشراء اللاعب".

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