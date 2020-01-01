بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي









أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، موقف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع لنادي بيراميدز.









وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم وتم الاتفاق على ذلك".







