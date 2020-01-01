صراع ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم هذا اللاعب





كشفت تقارير صحفية البريطانية عن دخول كلا من ليفربول ومانشستر يونايتد في صراع ناري وشرس على التعاقد مع أحد نجوم القارة الأفريقية المميزيين في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن السنغالي إسماعيل سار نجم واتفورد دخل دائرة اهتمامات ليفربول من أجل تدعيم خط هجوم بطل الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد اقتحم أيضًا سباق التعاقد مع إسماعيل سار مؤخرًا وذلك تحسبًا لفشل صفقة التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسؤولو الشياطين الحمر يرون أن إسماعيل سار قد يكون بديلا منخفض التكلفة لصفقة سانشو التي تتخطى قيمتها 100 مليون إسترليني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إسماعيل سار سجل 5 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة مع واتفورد في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي.



