مشاهدات قياسية لأغنية محمد رمضان الجديدة "تيك توك"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت أغنية  "تيك توك" للفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً، حيث نجحت في حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وقام المخرج حسام الحسيني بإخراج أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان مع الفنان سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

تقول كلمات أغنية تيك توك لـ محمد رمضان:"فى حاجة مش واصلالك .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".

"عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".

"أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok".


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