أمبير هيرد "تبتز" جوني ديب!

قال صديق نجم هوليوود جوني ديب خلال محاكمة الأخير، إن أمبير هيرد زوجة ديب السابقة، "اختلقت كدمات" على وجهها لابتزاز ديب خلال طلاقهما.





كما أكد الفنان إيزاك باروش صديق ديب منذ 40 عاما، في اليوم التاسع من المحاكمة، أن رضوض أمبير هيرد، لا سيما علامات حمراء حول العين ظهرت في صور نشرتها وسائل الإعلام في 2016، غير صحيحة.





وأقصح أنه رأى الممثلة غداة الحادث في مايو 2016 الذي تزعم أن ديب رماها خلاله بجهاز هاتف خلوي على الوجه.





وقال: "لقد رأيتها على بعد 30 سنتيمترا لكنني لم ألحظ أي رضة أو احمرار. لا شيء"، متابعاً: "أنا على "ثقة 100 بالمئة أنها لم تكن تضع الماكياج".





إلى ذلك أضاف خلال إدلائه بشهاداته عبر تقنية الفيديو من لوس أنجلوس: "لقد تقدمت بشكوى كاذبة بتهمة العنف المنزلي لابتزازه خلال الطلاق".



