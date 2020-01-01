تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم









اقترب نادي بورنموث من الهبوط إلى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام ضيفه ساوثهامبتون، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الـ37 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وافتتح دانى إنجز أهداف اللقاء لصالح ساوثهامبتون عند الدقيقة 41، ثم أحرز تشى أدامز الهدف الثانى في الوقت بدل الضائع.





وبهذا الفوز رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الحادى عشر، لينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 31 فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.





فيما حقق توتنهام فوزا ثمينا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة، في المبارة التي أقيمت اليوم.





وأحرز جوستن لاعب ليستر أول أهداف اللقاء بالخطأ في مرماه عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني والثالث لصالح توتنهام، عند 37 و40 دقيقة.





وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 62 نقطة في المركز الرابع.





وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم:-





1- ليفربول 93 نقطة





2- مانشستر سيتي 75 نقطة





3- تشيلسي 63 نقطة





4- ليستر سيتي 62 نقطة





5- مانشستر يونايتد 62 نقطة





6- توتنهام 58 نقطة





7- ولفرهامبتون 56 نقطة





8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة





9- بيرنلي 54 نقطة





10- آرسنال 53 نقطة





11- ساوثهامبتون 49 نقطة





12- ايفرتون 46 نقطة





13- نيوكاسل 43 نقطة





14- كريستال بالاس 42 نقطة





15- ويست هام 37 نقطة





16- برايتون البيون 37 نقطة





17- واتفورد 34 نقطة





18- أستون فيلا 31 نقطة





19- بورنموث 31 نقطة



