سعد لمجرد يحقق 9 ملايين مشاهدة بأغنية "عدى الكلام"













حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحًا كبيرًا حيث تخطت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة منذ يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".احتلت الأغنية التريند رقم 28، تقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام.. حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام"."أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني ..ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام".يذكر أن أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.