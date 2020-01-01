سعد لمجرد يحقق 9 ملايين مشاهدة بأغنية "عدى الكلام"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحًا كبيرًا حيث تخطت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة منذ يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

احتلت الأغنية التريند رقم 28، تقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام.. حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".

"أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني ..ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام".

يذكر أن أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.



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