إصابة ممثلة شهيرة إنعام بفيروس "كورونا" (صور)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر

أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الأحد، إصابة الممثلة إنعام الربيعي بفيروس كورونا، حيث قال في بيان صحفي، إن الفنانة انعام الربيعي، أصيبت بفيروس كورونا وصحتها جيدة".

وأشار إلى  أن الربيعي، تتلقى العلاج داخل منزلها.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، وفاة الممثل العراقي مناف طالب، بعد أيام على إصابته بفيروس كورونا.

وقبل أسابيع أصيبت الفنانة العراقية فوزية حسن بالفيروس، وما تزال تتلقى العلاج في المستشفى، كما أصيب الشاعر الغنائي حازم جابر بالفيروس أيضا، وتماثل الفنان الكوميدي إحسان دعدوش للشفاء بعد إصابته بذات المرض.



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