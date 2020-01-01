إصابة ممثلة شهيرة إنعام بفيروس "كورونا" (صور)

أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الأحد، إصابة الممثلة إنعام الربيعي بفيروس كورونا، حيث قال في بيان صحفي، إن الفنانة انعام الربيعي، أصيبت بفيروس كورونا وصحتها جيدة".





وأشار إلى أن الربيعي، تتلقى العلاج داخل منزلها.



