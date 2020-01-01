مفاجأة.. فايلر يشيد بصالح جمعة لهذا السبب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أشاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بارتفاع مستوى صالح جمعة خلال التدريبات الجماعية التى شارك فيها اللاعب مؤخراً، بجانب ظهوره بشكل قوى فى الـ45 دقيقة التى شارك فيها خلال الـ"تراى ماتش" الذى أقامه الجهاز الفنى لجميع اللاعبين بملعب التتش الخميس الماضى.


 

وأكد فايلر فى جلسته خاصة مع معاونيه عقب "تراى ماتش" أن صالح ظهر بشكل جيد، وإن كان يحتاج مزيداً من الجهد حتى يصل للمستوى الذى يتناسب مع قدراته وإمكانياته.

 


وشدد المدير الفنى على أن صالح جمعة لاعب موهوب ولا يختلف عليه أحد، لكنه قصّر فى حق نفسه خلال فترات سابقة قبل أن يلتزم مؤخراً ويظهر بشكل جيد فى التدريبات، وطلب فايلر من صالح جمعة مزيداً من الاجتهاد والالتزام والجهد حتى يحصل على فرصته كاملة مع الفريق ويضمن لنفسه مكاناً فى تشكيل المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.




وقد تابع رينيه فايلر صالح جمعة خلال الفترة الماضية، و شهد أن هناك تحسن و اختلاف في مستوي اللاعب خلال الفترة القصيرة الماضية، بجانب التزام اللاعب ولياقته ووزنه.





وسيمنح للاعب 60 يوماً للمشاركة مع الفريق في المباريات، ليحاول تخطئ الأخطاء الفنية التي ظهرت في الملعب وعلاجها، بجانب الاهتمام بلجزء الدفاعي.

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فايلر صالح جمعة الاهلي

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