حمادة طلبه يكشف عن دور صلاح فى المنتخب ورأيه فى تريزيجيه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، حقيقة تدخل محمد صلاح، نجم الفراعنة المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في اختيار اللاعبين للانضمام إلى المنتخب الوطني.

وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح لم يتدخل لضم اللاعبين للمنتخب ولكنه كان يتدخل لحل أزمات اللاعبين مع كوبر والجهاز الفني".

وتابع: "تعرضت لانتقادات لاذعة من الجماهير والإعلام ولم أحصل على اي مساندة نهائيا منهم طوال فترة انضمامي للمنتخب".

وقال حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، لاعب كبير ولديه موهبة تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا.

وعن مقارنة محمد صلاح بتريزيجيه، أكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تريزيجيه لاعب كبير كما أكدت ولكن محمد صلاح في حتى تانية خالص".

وتابع: "محمد صلاح يجتهد بشكل كبير وبيركز كثيرا وأتذكر في الجابون كان لديه أجهزة استشفاء تتخطى المليون جنيه، وعلى تريزيجيه أن يقوم بتقويم شخصيته والاجتهاد أكثر لاستغلال موهبته الكبيرة".

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