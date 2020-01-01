تعرف على عدد مشاهدات أغنية كارول سماحة الجديدة "Bon Voyage"





حققت أغنيه "bon voyage" ، للمطربة اللبنانية كارول سماحة نجاجًا كبيرًا منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 4,374,512 مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها في 1 يوليو الجاري.



