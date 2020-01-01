تعرف على عدد مشاهدات أغنية كارول سماحة الجديدة "Bon Voyage"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر

حققت أغنيه "bon voyage" ، للمطربة اللبنانية كارول سماحة نجاجًا كبيرًا منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 4,374,512 مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها في 1 يوليو الجاري.

 Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف والكليب تولى إخراجه بتول عرفه.

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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