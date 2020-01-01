محمد صبحي: "الاختيار" عمل وطني حقيقي بذل فيه مجهود كبير

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر


قال الفنان القدير محمد صبحي،  إن مسلسل "الاختيار" الذي يجسد ملحمة القوات المسلحة على الشاشة، نال إعجاب الجمهور بالإجماع.

وأكد خلال استضافته في برنامج " من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن "الاختيار" وهو عمل وطني حقيقي بذل فيه مجهود كبير.

وأوضح محمد صبحي، أن النقاد والصحفيين المهنيين حاليًا يعدوا علي اصابع اليد فلا يوجد حركة نقدية حقيقية .

"الاختيار"، تدور أحداثه عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

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