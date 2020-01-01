مصطفى ثابت ينعى والدة المهندس وليد جابر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المهندس وليد جابر والأستاذ مصطفى جابر، لوفاة والدتهما، كما تقدم بخالص العزاء إلى الدكتور وحيد صابر (عمته)، ويسأل الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وللأهل الصبر والسلوان.

وتتقدم أسرة "الفجر" بأحر عبارات المواساة لأسرتها وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عائلتها وأحبابها الصبر والسلوان.


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