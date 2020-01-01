مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو"، عن المواعيد الجديدة للمباريات بعد التعديلات التى طرأت عليها بإقامتها في 2021.





وتأجلت أولمبياد طوكيو لتقام في عام 2021 بدلًا من العام الحالي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وكان المنتخب المصري قد تأهل لنهائيات الدورة الأولمبية، بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.





وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:





يوم 22 يوليو “الجولة الأولى”:





استاد سابارو دوم: المباراة الأولى الساعة 09:30 صباحًا – المباراة الثانية الساعة 02:30 عصرًا.





استاد طوكيو: المباراة الأولى الساعة 10:00 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:00 عصرًا.





استاد كاشيما: المباراة الأولى الساعة 10:00 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:00 عصرًا.





استاد يوكوهاما: المباراة الأولى الساعة 10:30 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:30 عصرًا.





يوم 25 يوليو “الجولة الثانية”:





استاد سابارو دوم: المباراة الأولى الساعة 09:30 صباحًا – المباراة الثانية الساعة 02:30 عصرًا.





استاد كاشيما: المباراة الأولى الساعة 10:00 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:00 عصرًا.





استاد سايتاما: المباراة الأولى الساعة 10:00 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:00 عصرًا.





استاد يوكوهاما: المباراة الأولى الساعة 10:30 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:30 عصرًا.





يوم 28 يوليو “الجولة الثالثة”:





استاد سابارو دوم: المباراة الأولى الساعة 10:00 صباحًا – المباراة الثانية الساعة 03:00 عصرًا.





استاد مياجي: المباراة الأولى الساعة 10:00 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:00 عصرًا.





استاد سايتاما: المباراة الأولى الساعة 10:30 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:30 عصرًا.





استاد يوكوهاما : المباراة الأولى الساعة 10:30 صباحاً – المباراة الثانية الساعة 03:30 عصرًا.





يوم 31 يوليو “دور الثمانية”:





استاد مياجي: المباراة ستقام في تمام الساعة 10:00 صباحًا.





استاد كاشيما: المباراة ستنطلق في تمام الساعة 11:00 صباحًا.





استاد سايتاما: ستقام المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.





استاد يوكوهاما: المباراة ستبدأ الساعة 01:00 ظهرًا.





يوم 3 أغسطس “الدور قبل النهائي”:





استاد كاشيما: تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 صباحًا.





استاد سايتاما: تنطلق المباراة في تمام الساعة 01:00 ظهرًا.





يوم 6 أغسطس “المركز الثالث”:





استاد سايتاما: تنطلق المباراة في تمام الساعة 01:00 ظهرًا.





يوم 7 أغسطس “النهائي”:



