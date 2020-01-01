تعليق ناري لـ"وائل الابراشي" على الهجوم ضد عبد الرحمن أبو زهرة (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

علق الاعلامي وائل الإبراشي، على انتقاد بعض الفنانين للقدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي قال لإنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه، كما يتعرض لإهمال كبير منهم.

وقال وائل الابراشي، خلال تقديمه برنامجه عبر القناة الاولى المصرية: "من الجائز أن يكون كلامك صحيح أو خطأ، لكن هذا لا يعني أن لا يراعي البعض قامة هذا الرجل وكبر سنه".

وأكد أنه مرفوض تمامًا أن ينال أحد من الفنان الكبير إنسانيا، فالتقييم يكون فني اذا تحدث عن دوره المتواضع لكنكم دخلتم في تقييم الرجل انسانيا، لمجرد موقف تعرضت له برغم من تعرضنا جميعاً لشخصيات قامات كبيرة بحياتنا.

وأضاف: "في بداية عملي كصحفي ذهبت للعملاق أنيس منصور لانه من بلدي، واعتقدت انه سيقدم لي خدمة تختصر مشواري بالصحافة دون اضطراري الانتظار ثلاث سنوات دون الخوض بالمجال".

واستكمل: "وقال لي ببساطة شديدة أنا يا ابني مبخدمش حد لو تفرغت لخدمة البشر لم انتج هذه الكمية الكبيرة من الكتب".

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة تحدث عن المخرجين الذين في مصر انهم لم يكن اتولدوا عندما كان نجم واتعرض لإهمال كبير منهم، وقال: أنا كنت كوميديان معرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف واحتفلت في مارس الماضي على مرور 60 عامًا على احترافي".


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