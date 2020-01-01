توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية في أعقاب جائحة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:38 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
وصفت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، علاقة الصندوق بمصر بقصة النجاح، قائلة: "مصر وصندوق النقد الدولي تجمع بينهما ما يُمكن تسميته بقصة نجاح خصوصًا، بعد تطبيق إصلاحات صعبة جدًا".

وأشارت "جورجيفا"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن مصر عادت الآن لصندوق النقد الدولي للتمويل الطاريء واتفاق الاستعداد الائتماني.

وتابعت: "مصر تعاملت بمنتهى السرعة منذ بداية الوباء لحماية المواطنين وبالتالي حماية الاقتصاد أيضًا"، مؤكدة أن مصر أدركت سريعا الحاجه لمساندات إضافية.

ولفتت إلى أن الصندوق تمكن من تقديم 2.8 مليار دولار كتمويل طوارئ بالإضافة إلى 5 مليار دولار كاتفاق الاستعداد الائتماني، مؤكدة أن الحكومة المصرية تستخدم هذا التمويل بمنتهي الحكمة بغية تقوية احتياطاتها النقدية من جهة ومن جهة أخرى كبح معدلات التضخم التي كانت في إتجاه متصاعد بشكل خطير بما ينعكس بالسلب على سعر العملة.

وأشادت جورجييفا، بسياسات البنك المركزي المصري والتي وصفت تحركاته بالسريعة، مؤكدة أنه قام بتطبيق سياسات نقديه ملائمه، وتابعت قائلة: "الأهم من كل ذلك ما لاحظنا ان مصر تقوم به بشكل صحيح هو توسيع الحماية الاجتماعية فبسبب الوباء أصبح هناك عدد اكبر من المواطنين بحاجة للمساعدة خاصة قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وهو مصدر دخل للكثيرين الذين يعيشون علي الدخل اليومي وقد خسروا هذا الدخل.. لكن الإجراءات التي تم تطبيقها لتوسيع رقعه الحماية الاجتماعية تحقق فوائدها بالفعل".

وأوصت الحكومة المصرية بأن تستمر في هذا الطريق حيث كانت الإصلاحات ناجحة جدًا واقول لهم "استمروا بهذا ".

ورصدت توليفة من النصائح للفترة القادمة في مقدمتها، زيادة تنافسية الاقتصاد و، ضمان إزاله الروتين الحكومي من أمام المشروعات الناشئة، وزيادة شفافية المؤسسات العامة وإخضاعها لمسائلة المواطنين".

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