روما يتعادل مع إنتر ميلان في مباراة مارثونية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه روما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله سيبستيان دي فري في الدقيقة 15 وتعادل روما عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مخيتريان الهدف الثاني لروما في الدقيقة 57، إلا أن روميلو لوكاكو سجل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وبفارق نقطة أمام أتالانتا،  فيما رفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس.

وهذا التعادل هو التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في أربع، فيما أصبح هذا التعادل هو السابع لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في عشر مباريات.

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