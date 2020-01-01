روما يتعادل مع إنتر ميلان في مباراة مارثونية

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه روما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله سيبستيان دي فري في الدقيقة 15 وتعادل روما عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مخيتريان الهدف الثاني لروما في الدقيقة 57، إلا أن روميلو لوكاكو سجل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.





ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وبفارق نقطة أمام أتالانتا، فيما رفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس.



