محافظ الإسكندرية عن الكورونا بالمحافظة: "الأمور تمام" (فيديو)

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل وضع فيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن نسب الإصابة بالفيروس في المحافظة انخفضت.





وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نسبة الوفيات تراجعت، مؤكدا أن الأمور تحسنت، ونسبة الإشغال في المستشفيات انخفضت.





ولفت، إلى أن نسبة حالات الإصابة الخطيرة لم تعد كثيرة مثل السابق، ونسبة كبيرة يتم علاجهم في المنزل، حيث إن الأمور في تحسن، معقبا: "الأمور تمام".



