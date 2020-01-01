محمد صبحي: مسلسل الاختيار حصل عليه إجماع.. وكورونا خليتني خايف أنزل

أشاد الفنان محمد صبحي، بمسلسل الاختيار الذي عقد في موسم الدراما الرمضانية هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا المسلسل عجب المصريين بالإجماع.





ورفض صبحي، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، ما يتم تقديمه في الدراما الحالية من أعمال تشوه المجتمع المصري بحجة أنها تنقل الواقعية، مشيرًا إلى أن للفن رسالة وهي تجميل المجتمع وليس زيادة القبح عليه.





وأكد الفنان، على اعتزازه للمرأة ودورها في المجتمع المصري، مستطردًا: "المرأة كل المجتمع ليكن هناك رجال عظماء"، وبسؤاله عن المسرح قال: "يكيفيني شرفا تدريب الشباب على التمثيل بمسرحي دون مقابل".





وفي سياق منفصل أشار إلى أن أزمة كورونا الحقيقية في تضارب الأقوال والفتي، قائلا "قعدت 129 يومًا في البيت منذ الحظر، ولما جيت أنزل بقيت خايف من أصحابي والناس، والتعليم والصحة سيكون لهما الأولوية بعد هذه الجائحة".





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.



