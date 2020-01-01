عاجل.. الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر

أعلنت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي منذ قليل وفاة شقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت منشورًا جاء في: "حداد.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

وأضافت "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين أختك، يا رب الصبر من عندك، انا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت صورته في منشور آخر: "معرفش إنك هتسيبني قوام كده، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يا رب صبرني".

وتوالت تعليقات العزاء في وفاة شقيقها، حيث دعا متابعو الببلاوي بالرحمة له.

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