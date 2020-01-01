علي راشد: البابا تواضروس أحد رجال مصر المخلصين ودوره الوطني سيسجل بحروف من ذهب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
أعرب علي راشد أمين مساعد لقطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، عن بالغ سعادته بتصريح الكنيسة المصرية الذي أكد فيه القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلامة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتأكيده على أن البابا بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا كما ترددت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الشائعات التي تستهدف النيل من الرموز الوطنية والنسيج المجتمعي.

وتمني راشد أن يحفظ الله العلي القدير كل رجال مصر المخلصين الذين يسعون إلى نهضة وطننا الحبيب تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن دور البابا تواضروس الوطني لن ينساه التاريخ وسيسجل بحروف من ذهب. 

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، قد نفى في بيان له صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد إنها "شائعات كاذبة"، فيما أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وبصحة جيدة، ويمارس عمله الرعوى ويتابع كافة أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

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