"الإمارات تفعلها".. انطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ بنجاح

بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق، انطلق بنجاح، ليل الأحد الاثنين، "مسبار الأمل" الإماراتي نحو المريخ في أول مهمة عربية بين الكواكب.





وصمم مركز محمد بن راشد للفضاء، "مسبار الأمل" بأياد إماراتية، وجرى انطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد أن تم تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.





وجرت عملية الإطلاق في الساعة 6:58 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (01:58 بتوقيت الإمارات) من جانب شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة الموردة للصاروخ الذي حمل المسبار.



