"الإمارات تفعلها".. انطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ بنجاح

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق، انطلق بنجاح، ليل الأحد الاثنين، "مسبار الأمل" الإماراتي نحو المريخ في أول مهمة عربية بين الكواكب.

وصمم مركز محمد بن راشد للفضاء، "مسبار الأمل" بأياد إماراتية، وجرى انطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد أن تم تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وجرت عملية الإطلاق في الساعة 6:58 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (01:58 بتوقيت الإمارات) من جانب شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة الموردة للصاروخ الذي حمل المسبار.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسبار الامل بوابة الفجر المريخ الفجر الامارات

أخبار تهمك

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 6 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 10 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد بعد تصريحات كارتيرون

منذ 36 دقيقة

"الصحة" تفاجئ المدرس العائد من الموت بالشرقية بـ"قرار مهم"

منذ أقل من ساعة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

10:04 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً