تعليق ناري من إبراهيم سعيد بعد تصريحات كارتيرون

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:22 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال

انتقد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء حول هدفه الحصول على المركز الثاني فى جدول الدوري المصري هذا الموسم.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تصريحات كارتيرون خاطئة بشكل كبير، وأضاع الحماس لدي اللاعبين عند استئناف البطولة الشهر المقبل، والزمالك فريق كبير لا يجب أن تخرج هذه التصريحات من المدير الفني الفرنسي".
 
وأضاف: "الأهلي فى أكثر من موسم كان بعيد عن الدوري ولكنه بإصرار والحماس عاد وحصل عليه، كان يجب على كارتيرون أن يمنح اللاعبين الحماس والتركيز".

وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفارس الأبيض هو المنافس الحقيقي للمارد الأحمر، وسيعود بقوة عند استئناف بطولة الدوري العام.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مباراة سموحة والفوز بخماسية للزمالك ليست مقياس لكي تضع عليها الجماهير البيضاء الآمال للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويجب النظر إلى مستوي اللاعبين عقب مرور 4 مباريات".
 
وأضاف: "المقاولون قدم دور أول جيد ولكنه فى النهاية سيحتل المركز الخامس لبطولة الدوري، والزمالك سيحتل على المركز الثاني".



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