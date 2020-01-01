بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار ايهاب خلف الله رئيس اللجنة والمستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس اللجنة، أسماء 41 من المرشحين المستوفين للشروط لخوض من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.

وضمت الأسماء: أبو النجا محمود عثمان المحرزي - محمد كمال محمود موسى - عبدالراضي عربي محمد حسن - سيد أحمد فؤاد أبو زيد - عبدالصمد عبداللطيف - أشرف عبدالغفار محمد - أحمد ربيع محمد يوسف - علاء الدين حلمي إبراهيم - مصطفى كمال عبدالوهاب - الحسن علي عباس - خالد حمادة قاسم - مساعد فارس محمد- ابتسام محمد أحمد - علاء الدين عزوز - عربي أبو زيد أحمد - عاطف محمد كمال - محمود الكبير الصغير.

ويامنة محمود محمد - محمود السنوسي محمود - أحمد إبراهيم الأمير - نان نصر الله ذكي - جمال عبدالله إسماعيل - رضا فتحى رسلان - عصام عطا الله محمد- هاني محمود توفيق - منصور محمد عبدالرحيم - كواعب أحمد محمد - محمود أبوبكر أحمد - حسين أحمد علي - أشرف حافظ عبداللطيف - عماد بارتي دميتري- آسيا محمد أحمد -سناء حسان طايع - عياد صبري سلامة - هشام فهمي الخبير- صادق فتحي صادق- حمام علي عمر - نبيل بخيت سيد-عبدالله أبوالعلا محمد- عبدالفتاح محمود دنقل.

فيما ضمت أسماء المستبعدين كل من سلوى أبو الوفا أحمد – والسبب هو تقرير طبي غير لائق، مجدي قرشي يوسف – حاصل على دبلوم معلمين، عبدالغني زيدان علي - تقرير طبي غير لائق، محمود أبو السعود أحمد - تقرير طبي غير لائق، منتصر محمود أحمد - تقرير طبي غير لائق، عبدالنبي أحمد إسماعيل – حاصل على دبلوم زراعة.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أعلن الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد اسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢ مرشحا، بينما تم استبعاد١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.
بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا
بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا
بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا
بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا
بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا
بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا

أخبار تهمك

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- باهر المحمدي يرد على إبراهيم سعيد بتعليق ناري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن أردوغان: "قالوله لف وارجع دي مصر.. وبتعور"

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي

منذ حوالي 5 ساعات

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 18 ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً