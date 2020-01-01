بالمستندات.. أسماء ورموز 41 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار ايهاب خلف الله رئيس اللجنة والمستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس اللجنة، أسماء 41 من المرشحين المستوفين للشروط لخوض من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا.





وضمت الأسماء: أبو النجا محمود عثمان المحرزي - محمد كمال محمود موسى - عبدالراضي عربي محمد حسن - سيد أحمد فؤاد أبو زيد - عبدالصمد عبداللطيف - أشرف عبدالغفار محمد - أحمد ربيع محمد يوسف - علاء الدين حلمي إبراهيم - مصطفى كمال عبدالوهاب - الحسن علي عباس - خالد حمادة قاسم - مساعد فارس محمد- ابتسام محمد أحمد - علاء الدين عزوز - عربي أبو زيد أحمد - عاطف محمد كمال - محمود الكبير الصغير.





ويامنة محمود محمد - محمود السنوسي محمود - أحمد إبراهيم الأمير - نان نصر الله ذكي - جمال عبدالله إسماعيل - رضا فتحى رسلان - عصام عطا الله محمد- هاني محمود توفيق - منصور محمد عبدالرحيم - كواعب أحمد محمد - محمود أبوبكر أحمد - حسين أحمد علي - أشرف حافظ عبداللطيف - عماد بارتي دميتري- آسيا محمد أحمد -سناء حسان طايع - عياد صبري سلامة - هشام فهمي الخبير- صادق فتحي صادق- حمام علي عمر - نبيل بخيت سيد-عبدالله أبوالعلا محمد- عبدالفتاح محمود دنقل.





فيما ضمت أسماء المستبعدين كل من سلوى أبو الوفا أحمد – والسبب هو تقرير طبي غير لائق، مجدي قرشي يوسف – حاصل على دبلوم معلمين، عبدالغني زيدان علي - تقرير طبي غير لائق، محمود أبو السعود أحمد - تقرير طبي غير لائق، منتصر محمود أحمد - تقرير طبي غير لائق، عبدالنبي أحمد إسماعيل – حاصل على دبلوم زراعة.



