شركة"ايرث برودكش" تحذر محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:53 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
الفجر الفني
تحذر شركة ايرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة ايرث برودكش والذي يرتبط معها بعقد حصري لايجوز الاتفاق أو التوقيع علي اي منتج فني أو إعلاني أو حتي الظهور الإعلامي الا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر.


وتحذر الشركة كافة الشركات الإنتاجية  من التعامل بشكل فردي معه حتي لايتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وقرار  غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعيين قضائيا ،وبالتالي الأمر متروك للقضاء.

وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لايحق له العمل نهائيا بشكل منفرد ، كما أن الشركة سوف تحرك دعوي قضائية ضد الفنان لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام علي أن علاقته بالشركة انتهت ولم يقدم دليل يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونا عليها.

وتدعوا الشركة الفنان بالالتزام و عدم اختلاق المشاكل كما هو مثبت عنه و معهود من قبل.

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