حفني بركات عن إقامة مباراة شهدت زحاما شديدا: "اتخذنا الإجراءات.. وكان يوم عيد"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:22 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على مقطع الفيديو المتداول بشأن إقامة مباراة كرة قدم شهدت تزاحم شديد وأحضان وقبلات، قائلًا: "اتبعنا كافة الإجراءات الطبية ولكن المباراة دي اللاعبين كانت بالنسبة لهم يوم عيد"، لافتًا إلى ان توقف النشاط الكروي بالمحافظة جعل الجميع في حالة اشتياق شديد للعب.

وأضاف "بركات "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السبب وراء إقامة هذه المباراة هو تكريم أحد الشهداء، يقع فى نطاق المنطقة التي أقيمت فيها المباراة، لافتًا إلى أن أزمة كورونا غيرت من ثقافة الشعب المصري، وجعلته متفهم بشدة ضرورة اتباع الإجراءات الطبية المعمول بها في ظل الجائحة وإلى الآن.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر: "النسبة في الصعيد تكاد تكون صفر حاليًا بعدما تفهم الشعب ضرورة اتباع الإجراءات الطبية والصحية فى مواجهة فيروس كورونا".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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