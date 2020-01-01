حفني بركات عن إقامة مباراة شهدت زحاما شديدا: "اتخذنا الإجراءات.. وكان يوم عيد"

علق حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على مقطع الفيديو المتداول بشأن إقامة مباراة كرة قدم شهدت تزاحم شديد وأحضان وقبلات، قائلًا: "اتبعنا كافة الإجراءات الطبية ولكن المباراة دي اللاعبين كانت بالنسبة لهم يوم عيد"، لافتًا إلى ان توقف النشاط الكروي بالمحافظة جعل الجميع في حالة اشتياق شديد للعب.





وأضاف "بركات "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السبب وراء إقامة هذه المباراة هو تكريم أحد الشهداء، يقع فى نطاق المنطقة التي أقيمت فيها المباراة، لافتًا إلى أن أزمة كورونا غيرت من ثقافة الشعب المصري، وجعلته متفهم بشدة ضرورة اتباع الإجراءات الطبية المعمول بها في ظل الجائحة وإلى الآن.





وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر: "النسبة في الصعيد تكاد تكون صفر حاليًا بعدما تفهم الشعب ضرورة اتباع الإجراءات الطبية والصحية فى مواجهة فيروس كورونا".



