زيدان: حان وقت الراحة.. وسنقاتل في موقعة مانشستر سيتي





تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على تعادل فريقه اليوم أمام ليجانيس بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"تملكني الغضب خلال المباراة لأننا لم نلعب بمستوانا، لكن في النهاية أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون طوال الفترة الماضية كما أنني أرى الإيجابيات من المباراة، مثل عدم خسارتنا، ‏علينا أن نكون سعداء بما حققناه".





وأضاف :"حان الوقت الآن للراحة، الموسم كان رائعاً".





وحول مباراة مانشستر سيتي قال :"كيف لي ألا أفكر في قيامنا بالريمونتادا؟ حتى اللحظة الأخيرة، سنقاتل بكل ما لدينا للعبور للمرحلة المقبلة،‏ الآن سنرتاح قليلا، لأن نهاية الموسم استنزفتنا بدنيا".





وعن يوفيتش قال :"هو صغير في العمر وموهوب للغاية. كان موسمه صعبا، لكنني أثق به وسنرى ما سيحدث الموسم المقبل".





وحول سبب استبعاد الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل قال :"موضوع خاميس تعرفونه جيدا، أما بالنسبة لبيل، فقد كان استبعاده قرارا فنيا، لا شيء أكثر".





وأشار :"يتوجب على اللاعبين أخذ قسط من الراحة، انتهت مباراة اليوم وانطوت صفحتها".





وأكمل حديثه :"‏أود أن أشكر جميع اللاعبين، ليس هناك ضغط، ليس هناك أي قلق".



