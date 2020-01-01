شاهد.. لحظة كسر ماسورة غاز في العمرانية

تسبب منذ قليل كسر في ماسورة الغاز الطبيعي المتواجدة أسفل محور ترعة الزمر بالعمرانية، أثناء عمليات الحفر إلى تسريب الغاز.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على التسريب، وغلق خط الغاز المؤدى إلى الماسورة، وجارٍ إصلاحها.





وتلقت شرطة النجدة بلاغا، بوقوع كسر في ماسورة غاز طبيعي بالقرب من شارع المستشفي بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة، وجارٍ التعامل مع البلاغ.









اندلع مساء اليوم الخميس، حريق في كابل كهرباء أمام عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق، بالمنطقة (ح)، بمنطقة حدائق الأهرام.





وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بكابل كهرباء، أمام أحد العقارات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.





وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.





وفي سياق آخر، كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.









اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة امبابة.









بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.