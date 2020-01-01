"الصحة" تفاجئ المدرس العائد من الموت بالشرقية بـ"قرار مهم"

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إن المحافظة تكفلت بتوفير الرعاية الصحية للمواطن الذي تبين أنه على قيد الحياة بعد استلام ذويه جثة على أساس أنها له ودفنه قبل 7 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليه غدًا الاثنين وتقديم كل ما يلزم له صحيًا.





وفي سياق آخر، أضاف "مسعود "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة سوف تتكفل بعلاج الطفل الذي سقط في بلاعة صرف صحي بسبب الإهمال، متابعا:"سوف يتم توقيع الكشف عليه أيضًا غدًا بمستشفى الزقازيق العام وتوفير ما يلزم له".





ونشر رواد السوشيال قصة لمدرس في الشرقية دفن ثم عاد للحياة تحت عنوان "محمد جمال عايش"، وأكدوا من خلال عدة تدوينات أن المدرس وعائلته معروفون بأخلاقهم الحسنة وتعرض لمشكلة أدت إلى إصابته بأمراض نفسية.





قصة العائد من الموت

وحسب روايات الأهالي فالمدرس محمد جمال يعاني من أزمة نفسية أدت إلى قيامه بتصرفات غريبة كالغياب عن المنزل لأشهر ثم العودة، إلا أنه في يناير الماضي تغيب بشكل تام، وفي مارس وجدوا جثة تشبه ملامحه فشكت شقيقته أنه هو ولكن أجمع أقاربه أن الجثة للمدرس فتم دفنها على أنها لمحمد الجمال.





ويضيف الأهالي أنه بعد 4 أشهر من الدفن وبالتحديد ليلة أمس، وجد الشاب محمد الجمال يسير في الشوارع فتم تتبعه فتبين أنه يذهب إلى المقابر للنوم فيها، فتم إبلاغ أهله وتسليمه إليهم.





وكشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لحظة سقوط طفل في بالوعة مكشوفة في شارع عام أثناء لعبه بطائرة ورقية.





وأظهر الفيديو تعثر الطفل أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية وسقوطه داخل البلوعة دون أن ينتبه.





وأسرع عدد من الشبان والأهالي في المنطقة لمحاولة إنقاذه وإخراجه من البالوعة التي كانت قد تركت مكشوفة.





وفي سياق منفصل، أصيبت سيدة بكسور بعد سقوطها داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة النهضة في القاهرة،، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين بسرقة غطاء البالوعة.





وتلقى الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة النهضة بلاغا بسقوط سيدة داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة المحمودية.





وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتم انتشال السيدة وتبين إصابتها بكسور وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.





وبعمل التحريات دلت أن عاطلين سرقا غطاء البالوعة وإعداد الأكمنة اللازمة تم تمكن الرائد محمد السيسي رئيس مباحث من ضبطهم وبحوزتهم غطاء البالوعة واعترفوا بارتكاب الواقعة.



