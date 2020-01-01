كسر ماسورة غاز طبيعي في منطقة العمرانية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:42 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كُسرت، مساء اليوم الأحد، ماسورة غار طبيعي بشارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، واستنجد أهالي منطقة العمرانية بمسؤولي شركة الغاز الطبيعي والحماية المدنية بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة باستغاثة الأهالي وتسرب غاز بمحيط منطقة أعمال أحد المشروعات الإنشائية.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري وسيارات الإطفاء لسرعة التدخل، في الوقت نفسه تم غلق محبس الغاز الرئيسي وفصل التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.

سرعان ما وصلت قوة من قسم شرطة العمرانية محل الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني ومسؤولي شركة الغاز.

حسب أقوال سكان المنطقة وشهود العيان على الواقعة "الصوت فظيع" وتضيف ربة منزل "الصوت عالي جدا والريحة منتشرة في المنطقة" واستند ثالث "احنا هنتخنق جوا البيوت".

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