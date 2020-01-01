عبد الرحمن أبو زهرة: "أنا مكتئب من ساعة وفاة زوجتي"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفًا برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، وتحدث عن زوجته الراحلة "سلوى".

كشف أبو زهرة، عن العلاقة الجميلة التي كانت بينه وبين زوجته الراحلة سلوى وقال: "أنا حزين أوي على رحيل (سلوى) مراتي وكنت بقلها وأنا خارج إدعيلي دلوقتي بطلب منها الدعاء من صورتها، ده جواز عمره 56 سنة".

واستكمل حديثه قائلاً: "أنا مكتئب فعلاً من ساعة رحيل زوجتي، فليس سبب حزني هو الأعمال الفنية لكن الأساس هو فقدي لزوجتي التي اثرت عليّ برحيلها بشكل كبير جداً".


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