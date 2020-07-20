أهداف مباراة - ليجانيس 2 × 2 ريال مدريد

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
محمد مرعي

أخبار تهمك

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش

منذ حوالي 12 ساعة

أبورجيلة: نجم الزمالك يحتاج لـ"كورباج" كي يصبح أفضل لاعب في مصر

منذ أقل من ساعة

السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه

منذ نصف ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 11 ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي يكسر رقم تشافي في الليجا

منذ ساعة و نصف

فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً