"IScore" تعلن أليات استقبال شكاوى الاستعلام الائتماني
الأحد 19/يوليه/2020 - 11:48 م
الفجر الاقتصادي
أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور IScore عن آليات وإجراءات تقديم الشكاوى عبر تطبيق واتس آب WhatsApp.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا “COVID-19” وحرصا على سلامة العملاء وتسهيلا لإجراءات تقديم الشكاوى، يمكن تقديم الشكاوى عن طريق إرسالها من التليفون المحمول على تطبيق WhatsApp رقم 01550493837
وشددت على إرسال صور من المستندات الاتية:
1- بطاقة الرقم القومي.
2- نسخة من التقرير الائتماني (في حالة عدم توفر التقرير الائتماني يمكن استخراجه من احد البنوك الآتية: البنك المصري الخليجي- بنك القاهرة – بنك إمارات دبى الوطني – بنك عوده – بنك التعمير والإسكان – بنك الاتحاد الوطني – شركه تمويل للتمويل العقاري – البنك العربي – بنك بلوم) .
3- المستندات الداعمة لموقف الشكوى (ان وجدت) .
وأوضحت I-score أنه سيتم الاتصال بالعميل خلال أيام العمل الرسمية- من 9 صباحا إلى 3 عصرا- على رقم المحمول المستخدم لإرسال الشكوى لمراجعة جميع المستندات و البيانات التي تم إرسالها .
وأضافت الشركة أن الفترة المحددة لبحث الشكاوى 15 يوم عمل لدى الجهة مقدمة المعلومات و 10 أيام عمل للبحث لدى الشركة وذلك طبقا لقواعد البنك المركزي المصري و لمتابعة الشكاوي برجاء الاتصال علي 16262.