"IScore" تعلن أليات استقبال شكاوى الاستعلام الائتماني

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور IScore عن آليات وإجراءات تقديم الشكاوى عبر تطبيق واتس ‏آب WhatsApp.





وقالت الشركة، في بيان لها، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا “COVID-19” وحرصا على سلامة العملاء وتسهيلا لإجراءات تقديم الشكاوى، يمكن تقديم الشكاوى عن طريق إرسالها من التليفون المحمول على تطبيق WhatsApp رقم 01550493837





وشددت على إرسال صور من المستندات الاتية:





1- بطاقة الرقم القومي.





2- نسخة من التقرير الائتماني (في حالة عدم توفر التقرير الائتماني يمكن استخراجه من احد البنوك الآتية: البنك المصري الخليجي- بنك القاهرة – بنك إمارات دبى الوطني – بنك عوده – بنك التعمير والإسكان – بنك الاتحاد الوطني – شركه تمويل للتمويل العقاري – البنك العربي – بنك بلوم) .





3- المستندات الداعمة لموقف الشكوى (ان وجدت) .





وأوضحت I-score أنه سيتم الاتصال بالعميل خلال أيام العمل الرسمية- من 9 صباحا إلى 3 عصرا- على رقم المحمول المستخدم لإرسال الشكوى لمراجعة جميع المستندات و البيانات التي تم إرسالها .





وأضافت الشركة أن الفترة المحددة لبحث الشكاوى 15 يوم عمل لدى الجهة مقدمة المعلومات و 10 أيام عمل للبحث لدى الشركة وذلك طبقا لقواعد البنك المركزي المصري و لمتابعة الشكاوي برجاء الاتصال علي 16262.