"IScore" تعلن أليات استقبال شكاوى الاستعلام الائتماني

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور IScore عن آليات وإجراءات تقديم الشكاوى عبر تطبيق واتس ‏آب WhatsApp.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا “COVID-19” وحرصا على سلامة العملاء وتسهيلا لإجراءات تقديم الشكاوى، يمكن تقديم الشكاوى عن طريق إرسالها من التليفون المحمول على تطبيق WhatsApp رقم 01550493837

وشددت على إرسال صور من المستندات الاتية:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- نسخة من التقرير الائتماني (في حالة عدم توفر التقرير الائتماني يمكن استخراجه من احد البنوك الآتية: البنك المصري الخليجي- بنك القاهرة – بنك إمارات دبى الوطني – بنك عوده – بنك التعمير والإسكان – بنك الاتحاد الوطني – شركه تمويل للتمويل العقاري – البنك العربي – بنك بلوم) .

3- المستندات الداعمة لموقف الشكوى (ان وجدت) .

وأوضحت I-score أنه سيتم الاتصال بالعميل خلال أيام العمل الرسمية- من 9 صباحا إلى 3 عصرا- على رقم المحمول المستخدم لإرسال الشكوى لمراجعة جميع المستندات و البيانات التي تم إرسالها .

وأضافت الشركة أن الفترة المحددة لبحث الشكاوى 15 يوم عمل لدى الجهة مقدمة المعلومات و 10 أيام عمل للبحث لدى الشركة وذلك طبقا لقواعد البنك المركزي المصري و لمتابعة الشكاوي برجاء الاتصال علي 16262.

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