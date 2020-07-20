ريال مدريد يختتم الليجا بتعادل مثير مع ليجانيس 2-2

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

تعادل ريال مدريد مع ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

 

وهبط فريق ديبورتيفو ليجانيس بعد هذا التعادل، حيث أصبح يحتل المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيلتا فيجو صاحب المركز السابع عشر.

 

وكان قد توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد فوزه الصعب على فياريال بنتيجة 2-1.

 

يذكر أن البارسا قد حقق فوزا كبيرا في تلك الجولة بنتيجة خمسة أهداف نظيفة على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس.

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