بعد خيانة زوجتة له.. ويل سميث يسخر من حظه في ٢٠٢٠

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:53 م
ويل سميث
ويل سميث
سيدة صادق
نشر الفنان العالمي ونجم هوليود ويل سميث فيديو ساخر له مع صديقه، وذلك ليندب حظه في سنة 2020، عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر "ويل" مع صديقه الذي يقف أعلى المنزل حاملاً شاشة تليفيزيون والذي يريد توصيلها ل"ويل" الذي يقف علي أسفل المنظل ولكنه يخشى إلقائها من فوق المنزل له ويصر "سميث" على إقناعه بأن يلقها، وعندما شعر ويل بالممل وفشله في إقناع صديق قرر أن يذهب ويترك صاحبه، وفي ذات الوقت يقرر صديقه إلقاء الشاشة من فوق المنزل فتقع على رأس ويل سميث.

وعلق "سميث" علي الفيديو قائلاً :"me 2020"، وهي تعني انا ٢٠٢٠" وذلك بنبره من السخريه لما حدث له في هذا العام بدايه من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم أجمع، ثم اعتراف زوجته بخيانتها له.


يشار إلي أن النجم العالمي ويل سميث،  تصدر محرك البحث الشهير 'جوجل' جاء ذلك بعد إعلان زوجته في حوار جمع بينهما من خلال برنامج " Red Table Talk " الذي تقدمه على الإنترنت، أنها أقامت علاقة مع مغني الراب أوغستوس ألسينا في الفترة التي كان "ويل" منفصلًا عنها منذ لأربعة أعوام تقريبًا.

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