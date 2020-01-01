لجنة مكافحة كورونا: مصر تخطت الذروة.. ونستهدف صفر إصابات (فيديو)
الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:42 ص
أمنية فوزي
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تخطت مرحلة الذروة، معلقة «الإصابات تنخفض لكن لا أحد يستطيع التوقع موعد الوصول إلى صفر إصابات».
وأكدت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.
وتابعت: «كان هناك استعداد قوي منذ بداية أزمة كورونا، والمواطنون أصبح لديهم وعي أكثر وبالتالي يلجأون إلى الطبيب حال الشعور بأعراض»، مشيرة إلى أن معظم الحالات خفيفة ومتوسطة وتعالج من خلال العزل المنزلي، مع انخفاض الحالات الحرجة في الوقت ذاته.
وحول الموجة الثانية قالت: «لا أحد يستطيع التوقع، بعض الدول تعرضت لموجة ثانية أكثر قسوة، ودول أخرى العكس، والأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية».
ولفتت، إلى أن هناك مفاوضات من قبل مصر للحصول على كمية كبيرة ن لقاح كورونا، معلقة: «نسعى للحصول على اللقاح وحقوق الإنتاج أيضا».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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