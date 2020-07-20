الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - نابولي 2 × 1 أودينيزي الأحد 19/يوليه/2020 - 11:09 م نابولي محمد مرعي Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية نابولي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أخبار تهمك وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا منذ حوالي 10 ساعة مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات منذ ساعتين و 28 دقيقة 5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك) منذ حوالي 8 ساعات شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19" منذ حوالي 15 ساعة بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة منذ حوالي 5 ساعات قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة منذ ساعة و 26 دقيقة لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي منذ ساعة ميسي يكسر رقم تشافي في الليجا منذ ساعة و نصف التعليم: ضبط طالبين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية.. وحالة غش منذ حوالي 12 ساعة موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه منذ نصف ساعة السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت منذ حوالي 6 ساعات أبورجيلة: نجم الزمالك يحتاج لـ"كورباج" كي يصبح أفضل لاعب في مصر منذ أقل من ساعة فايلر يوجه ضربة قوية إلى نجم الأهلي منذ حوالي 6 ساعات الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي منذ حوالي 11 ساعة