أحمد موسى عن التحقيق مع محمد علي: "هيرجع متكلبش" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضاء الإسباني يحقق مع اللص الهارب محمد علي في قضيتي غسل الأموال والتهرب من الضرائب، مؤكدا أن الإنتربول الدولي يلاحقه.





وتابع موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الهارب محمد حالي «حالة كرب وبيتهته ووشه جايب ألوان عامل زي الليمونة من التهم»، مردفا «ولسه».





وأكد، أن القضاء الإسباني وضع الهارب محمد على تحت الرقابة وتم منحه 45 يوما للرد على الاتهامات الموجهة له من قبل القضاء الإسباني.





ولفت موسى، إلى أنه تم استدعائه من قبل المحكمة للتحقيق معه، حيث إن هذه التهم بمثابة قضايا إرهاب هناك، ولا تسقط بالتقادم.





وأشار الإعلامي، إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي باع الهارب محمد علي بعدما خلصوا عليه من خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع الخائن محمد ناصر.





وأردف موسى، «هترجع يا هربان مكبل من الإسبان ولا في حقوق إنسان ولا غيره»، مردفا «ولا هتفرق مع الإسبان، دا هو تحت جزمتهم».





واستكمل الإعلامي أحمد موسى: «محمد علي يتماوت ويتمارض»، مواصلا حديثه للهارب قائلا: «لسه المشوار طويل يا ولد يا من خونت مصر هتدفع ثمن الخيانة هو أنت لسه شفت حاجة واللي متغطي بالإخوان عريان وبيدوسوا عليك بالأحذية بعد ما سبت مصر العظيمة».





وكان وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الهارب محمد علي، قائلًا "الخاين بيدفع التمن غالي".





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "اللص الهارب محمد علي يستنجد بالإخوان بعد إفلاسه، ويبحث عن محامٍ".





وأكد، أن "القضاء الإسباني لن يترك محمد علي، ومصيره أصبح محتوما، وهو مصير الخونة والهاربين".



