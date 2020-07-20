أول تعليق من عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية والتنمر

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:01 م
متعب ويارا نعوم
متعب ويارا نعوم
شيماء حسن
رفض عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق، الاتهامات التي وجهت لزوجته بالتنمر ضد عاملة منزلية خلال تواجدها بأحد فنادق الغردقة.

وأضاف متعب في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "المسألة لا علاقة بالتنمر أو التعالي بسبب الطبقة، ولكن كل كان اعتراض زوجتي على نزول العاملة المنزلية إلى المياه بسبب لبسها للملابس قطنية مخالف للملابس المفروض لبسها أثناء التواجد في المياه خاصة مع ظروف الأمراض الحالية".

وتابع "زوجتي طالبت السيدة بأن ترتدي عاملتها المنزلية المايوة الشرعي وليس خلع ملابسها أو عدم النزول للمياه، وأنا طوال مسيرتي الكروية لم أتنمر وأرفض التنمر وتقييم الناس يكون بالاحترام وليس بالشكل أو اللون، وهذه السيدة شهرت بي وبزوجتي وسوف أقاضيها قانونيًا، وشددت على زوجتي عدم الحديث في هذا الموضوع".

وقالت يارا نعوم عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "بشأن ما تم تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقيه، فأحب أن أوضح أنني وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع الذي نحن منه، ثانيا إنني تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضى فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك حرصا على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا".

وأضافت يارا: "إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي مستغلين شهرته في تشهير واضح، وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي".

وتابعت يارا: "ثالثا أوضح أن عماد لم يكن متواجدا وكان في إحدى رحلات الصيد، وعقب عودته وعلمه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير، أخيرا أؤكد احترامنا لكافة أطياف المجتمع وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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