كوفاتش مرشح للتدريب في الدوري الفرنسي

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكرواتي نيكو كوفاش أصبح قريبًا جدًا من قيادة موناكو الفرنسي خلفًا للإسباني روبرتو مورينو.


وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة موناكو أبلغت روبرتو مورينو المدير الفني للفريق بالإستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج.


وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة موناكو تواصلت بالفعل مع الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني السابق وأنه تم التوصل معه لإتفاق من أجل تدريب الفريق الفرنسي في الفترة المقبلة.


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كوفاتش كانت قد تمت إقالته من تدريب بايرن ميونخ في نوفمبر الماضي وكان كوفاتش قد قام بتدريب منتخبي كرواتيا الأول والشباب بالإضافة إلى تدريبه آينتراخت فرانكفورت الألماني.


 

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