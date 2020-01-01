أحمد موسى لـ محمد علي: الخاين بيدفع التمن غالي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الهارب محمد علي، قائلًا: "الخاين بيدفع التمن غالي".

وأضاف، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللص الهارب محمد علي يستنجد بالإخوان بعد إفلاسه، ويبحث عن محامٍ".

وأكد موسى، أن "القضاء الإسباني لن يترك محمد علي، ومصيره أصبح محتوما، وهو مصير الخونة والهاربين".

وتابع: "يا محمد يا علي أبوك لو شافك هيديك باللي في رجله"، مردفا "هي دي مصر بتصبر كتير ولكن لن تترك حقها".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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