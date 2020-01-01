محمد الباز يكشف الفساد الفاحش لشقيق تميم بن حمد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي محمد الباز، إن تقرير جريدة الديلي ميل البريطانية كشف تفاصيل خطيرة عن الفساد الفاحش للأمير خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، الشقيق الأصغر لأمير قطر تميم بن حمد، والتي تتضمن وقائع تزوير ورشوة واختلاس وبذخ ليس لها نظير، وغيرها من السلوكيات غير المشروعة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن الشقيق الأصغر لتميم بن حمد سافر لمدینة لوس أنجلوس بولایة كالیفورنیا الأمریكیة عام 2001، للدراسة والحصول على شهادة جامعیة وارتكب خلال فترة وجوده هناك جرائم فساد وتصرفات فاحشة غير مسبوقة.

وتابعت، أن خليفة دأب خلال فترة دراسته في الولايات المتحدة على لعب القمار والإنفاق عليه والمراهنات بملايين الدولارات، وكان يعيش في فندق «بيفرلى ويلشير» الفاخر الذي تم تصوير الفيلم الشهير «بريتي وومان» داخله، ولم يكن يغادر الأجنحة الفاخرة وصالات القمار، ووصلت قيمة خدمة الغرف بالفندق في الليلة الواحدة لنحو ٦٠٠ دولار، كما كان ينظم رحلات منتظمة إلى لاس فيجاس للعب القمار هناك، لدرجة أنه أنفق ٣٠٠ ألف دولار في 6 أسابيع فقط خلال عام 2014.

وكشفت عن الكثير من مظاهر البذخ الذي كان يعيشه الأمير القطرى في أمريكا، إذ كان لديه أسطول ضخم من السيارات، كما اعتاد على ممارسة رياضة التزلج على الماء، والتقاط الصور مع أسماك ضخمة في رحلات بحرية، إذ كان ينظم رحلات غامضة إلى لاس فيجاس، كان ينفق فيها ملايين الدولارات، وبسبب ذلك فشل في اجتياز الدراسة في الجامعة أكثر من مرة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن بعض المسؤولين القطريين حاولوا إلحاق «خليفة» بجامعة كاليفورنيا مقابل ملايين الدولارات وفشلوا في ذلك أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الأمير القطري قدم رشوة لأحد الأساتذة عبارة عن ساعة يد تقدر بآلاف الدولارات، من أجل مساعدته على اجتياز الدراسة.

وأضافت، أن الأمير تورط فى قضايا فساد ورشاوى وعمليات تزوير خلال فترة وجوده في أمريكا، كما تورطت والدته الشيخة موزة، ومؤسستها الخيرية، في تقديم رشاوي للجامعات مقابل تسهيل حصول أبنائها على شهادات جامعية.

وبيّنت أن شخصیة ثریة قطرية رتبت لقاءً خاصًا بین رئیس جامعة جنوب كاليفورنيا والشّیخة موزة قبل التحاق ابنها بالدراسة فيها، ونتيجة ذلك اللقاء منحت له الجامعة العديد من الامتيازات منها الغیاب عن المحاضرات لدرجة أنه حصل على شهادة الماجستیر دون أن يحضر إلى حرمها، وأمضى كامل فترة دراسته العُلیا فى رحلات سیاحیة بین الدول الأوروبیة.

وعلق الباز، قائلًا: "عندما نرى مثل هذا التقرير لن نستغرب كثيرًا، فهذه الأسرة الحاكمة التي تستحل لنفسها التدخل في شؤون الآخرين، طبيعي جدًا أن يكون أحد أفرادها فاسد فسادًا فاحشًا برعاية أسرته"، مشددًا على أن هذا التقرير يؤكد أن خصوم الشعب المصري ليسوا شرفاء.

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